TAP Air Portugal fliegt wieder nach Manaus

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal nimmt die Flüge zwischen Lissabon und dem brasilianischen Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, wieder auf.

Die Flüge finden dreimal wöchentlich statt, und zwar montags, mittwochs und freitags mit einem Zwischenstopp in Belém. Der erste Flug ist für den 4. November 2024 geplant. TAP hatte Manaus bereits zwischen 2014 und 2016 angeflogen. Mit der Wiederaufnahme dieser Verbindung ist die Fluggesellschaft nun in 13 brasilianischen Metropolen präsent und bietet 15 Strecken in das südamerikanische Land an (13 ab Lissabon und zwei ab Porto).

Für TAP-CEO Luís Rodrigues ist „Brasilien für TAP von großer strategischer Bedeutung und die Wiederaufnahme unserer Flüge nach Manaus ein weiterer Beweis dafür, dass wir weiterhin in die Entwicklung unserer Aktivitäten in diesem Land investieren werden. Wir haben erst vor kurzem eine neue Verbindung nach Florianópolis eingerichtet. Bis Ende dieses Jahr werden wir mindestens 15 Ziele nach Brasilien anbieten können, denn wir wollen auch zukünftig die führende internationale Airline für Flüge nach Brasilien sein. Unser Ziel ist es, Brasilien als touristische Destination mit Europa zu verbinden.“

Die Destination Manaus ist nicht nur für Geschäftsreisende aus ganz Europa attraktiv, sondern wegen ihrer Lage inmitten des artenreichen Amazonas-Regenwaldes auch von großer touristischer Bedeutung.

In diesem Sommer bietet TAP trotz der vorübergehenden Einstellung der Flüge nach Porto Alegre 95 wöchentliche Flüge nach Brasilien an, das sind durchschnittlich 13 Verbindungen pro Tag, die in 13 Hauptstädte der brasilianischen Bundesstaaten führen.

TAP Air Portugal fliegt direkt von Lissabon nach São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo

Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis und Manaus und verbindet Porto mit São Paulo und Rio de Janeiro. Insgesamt bedient TAP über Lissabon und Porto 13 Ziele bzw. 15 Strecken nach Brasilien.

Zehn Jahre in Folge wurde TAP mit dem World Travel Award in Anerkennung ihres hervorragenden Service als führende europäische Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt sie 2023 den MICE Award für das beste europäische Unternehmen.

Über TAP Air Portugal

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 1250 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 30 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, neun in Nordamerika, 13 in Mittel- und Südamerika, 14 in Afrika und im Nahen Osten und 43 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist eine der sichersten Airlines

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde häufig ausgezeichnet

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.