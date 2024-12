TAP Air Portugal fliegt nach Porto Alegre

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal nimmt am 1. April 2025 die Verbindung nach Porto Alegre, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio Grande do Sul, wieder auf.

Die drei Flüge pro Woche werden mit modernen Flugzeugen des Typs A330-900 neo mit einer Kapazität von 298 Passagieren durchgeführt.

Die Flüge zwischen Lissabon und Porto Alegre finden dienstags, donnerstags und samstags statt, wobei der Abflug in der portugiesischen Hauptstadt um 13:05 Uhr und die Ankunft in Porto Alegre um 20:25 Uhr erfolgt. Mit einer Gesamtflugdauer von 11 Stunden 20 Minuten ist dies einer der längsten Flüge im Streckennetz der TAP. In der Gegenrichtung startet der TAP-Flug von der Hauptstadt des Bundesstaates Rio Grande do Sul um 21:55 Uhr und landet um 12:45 Uhr auf dem Flughafen Humberto Delgado. Flüge ab Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es ab 649 Euro bzw. 599 CHF für Hin- und Rückflug, inklusive aller Steuern.

Der internationale Flughafen Salgado Filho in Porto Alegre wurde am 3. Mai 2024 geschlossen, nachdem die Behörden den Katastrophenzustand ausgerufen hatten. Im Bundesstaat Rio Grande do Sul war es zu schweren Überschwemmungen gekommen, die auch die Infrastruktur des Flughafens beeinträchtigten. TAP hatte ihre Flüge seitdem ausgesetzt und nimmt nun den Betrieb wieder auf.

Mit der Wiederaufnahme der Direktflüge zwischen der südlichsten Hauptstadt Brasiliens und Europa kommt die portugiesische Fluglinie ihrem Versprechen nach, die Verbindung bei Wiedereröffnung des Flughafens in Porto Alegre für internationale Flüge wieder aufzunehmen.

TAP Air Portugal ist die Fluggesellschaft mit den meisten Flügen zwischen Europa und Brasilien, mit fast 100 Flügen pro Woche in 13 brasilianische Hauptstädte (insgesamt 15 Routen von Lissabon bzw. Porto). TAP Air Portugal fliegt direkt von Lissabon nach São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis und Manaus und verbindet Porto mit São Paulo und Rio de Janeiro.

Über TAP Air Portugal

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 1250 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 30 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, zehn in Nordamerika, 12 in Mittel- und Südamerika, 13 in Afrika und im Nahen Osten und 39 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.

TAP Air Portugal