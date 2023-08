Swiss begrüsst 100 Millionsten Passagier

Am 19. Oktober 2010 konnte Swiss International Air Lines den 100 Millionsten Fluggast ihrer Firmengeschichte an Bord begrüssen.

Das Erreichen der 100.000.000-Passagiermarke stellt für Swiss International Air Lines einen wichtigen Meilenstein in ihrer Unternehmensgeschichte dar. Holger Hätty, Mitglied der Geschäftsleitung, überraschte den Fluggast vor seinem Abflug am Flughafen Zürich und bedankte sich mit einem Gratisflug für zwei Personen. „Wir freuen uns sehr, heute den 100 Millionsten Fluggast bei uns an Bord begrüssen zu können. Die stetig wachsenden Passagierzahlen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Für das Vertrauen in SWISS möchten wir uns stellvertretend bei all unseren Gästen herzlich bedanken, “ so Hätty anlässlich der Ehrung am Flughafen.