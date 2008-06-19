Midwest Air stellt Restrukturierungsberater an

Die im Besitz von TPG Capital stehende Midwest Air Group hat die Beratungsfirma Seabury Group angestellt, um ihre Restrukturierung zu planen.

Damit wollen sie sich gegen die hohen Treibstoffpreise wappnen. Verschiedene grosse Fluggesellschaften wie American Airlines und United wollen ebenfals ihre Geschäfte verkleinern, um die Treibstoffkosten besser zu verkraften. Midwest Air schloss erst Anfang Jahr die Übernahme durch TPG Capital ab.