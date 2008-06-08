China Airlines im Spargang

Die taiwanesische China Airlines gab gestern bekannt, dass sie wegen den hohen Treibstoffpreisen unrentable Strecken streichen muss.

Der Abbau ist bereits für diesen Monat geplant, betroffen sind etwa 100 Flüge im Verkehrsnetz des Personentransportes und 50 Frachtflüge. Betroffen von den Streichungen sind 10 Prozent aller China Airlines Flüge. Die Nachfrage nach Europa sei stabil, deshalb ist diese Weltregion von den Kürzungen nicht betroffen. Die Fluggesellschaft sieht sich gezwungen, die unrentablen Strecken einzuschränken, da sie bereits für die ersten drei Monate in diesem Jahr einen Verlust von fast 100 Millionen US Dollar einflog.