Swiss Aero Expo 2012 in Buochs eröffnet

Die vierte Schweizer Luftfahrtmesse Swiss Aero Expo hat am Freitag, den 28. September 2012, auf dem Flugplatz Buochs die Tore geöffnet, die Ausstellung ist bis Sonntag um 17.00 geöffnet.

Ruedi Stählin, Organisator und Messeleiter, meinte zu der vierten Swiss Aer Expo: „ Wir wollen für alle etwas bieten: faszinierte Knaben und Mädchen mit ihren Eltern genauso wie Luftfahrt Experten, Hersteller und Luftfahrtzubehör Verkäufern“. 80 Aussteller sind in Buochs an dieser einzigartigen Luftfahrtmesse der Schweiz vertreten und wollen dem Publikum die Schweizer Luftfahrt ein wenig näher bringen. Schwerpunktthema an der diesjährigen Swiss Aero Expo ist die Berufsschau, welche jungen Leuten die mannigfaltige Berufswelt rund um die Fliegerei schmackhaft machen will. Als absolutes High Light kann in diesem Jahr am Freitag und Samstag die Teilnahme der Patrouille Suisse bezeichnet werden, auch die P-3 Flyer und viele Modellflugzeuge werden am Freitag, Samstag und Sonntag dabei sein und das tolle Programm abrunden.

Mehr Info über die Messe: www.swiss-aero-expo.ch