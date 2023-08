Super Jet absolvierte Erstflug

Das erste russische Verkehrsflugzeug der neusten Generation startete heute Montag, dem 19. Mai, zu seinem Jungfernflug.

Heute war es soweit, der neue Super Jet 100 von Suchoi startete am Morgen zu seinem Erstflug in Komsomolsk. Der Flug dauerte nach Unternehmensangaben 1 Stunde. Das neue Verkehrsflugzeug für bis zu 110 Fluggäste wird in enger Zusammenarbeit mit der italienischen Unternehmung Alenia Aeronautica produziert und vermarktet. Das Programm hat bis jetzt eine Verspätung von sechs Monaten.