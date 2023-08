British Airways verabschiedet Boeing 757

British Airways hat am 30. Oktober ihre letzten drei Boeing 757-200 verabschiedet, British war eine der grössten Boeing 757 Betreiber.

British Airways stellte ihre erste Boeing 757 1983 in Dienst und war damals bei den Erstkunden des zweimotorigen Mittelstreckenflugzeuges. Ende der 1990er Jahre betrieb der britische Flag Carrier 54 Boeing 757 Jets. Am 30. Oktober verabschiedete British Airways ihre letzen drei Maschinen dieses Typs, G-CPET wurde für die letzen Tage bei British Airways mit einer Sonderlackierung bemalt und zeigte die 757 im Kleid von 1983. Die Retro 757 tourte am Samstag durch England und wurde von London nach Manchester, Glasgow und Edinburgh eingesetzt, die anderen beiden Maschinen flogen Strecken nach Spanien. Die letzten Boeing 757-200 von British Airways werden bei der Tochtergesellschaft OpenSkies weiterbetrieben.