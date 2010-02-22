BAA rechnet mit Erholung

Die Flughafenbetreiberin BAA erwartet im Jahr 2010 eine leichte Erholung des Passagiervolumens, warnt die Industrie gleichzeitig vor weiteren wirtschaftlichen Herausforderungen.

Die Firma, die im Besitz der spanischen Ferrovial ist, meldete eine Zunahme des Gewinns vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen um 17,1 Prozent auf £885,2 Millionen. BAA, der die Flughäfen London Heathrow und Stansted gehören und die Gatwick im Dezember für £1,5 Milliarden verkauft hat, sagte, das Passagierverkehrvolumen sei im vergangenen Jahr um 3,8 Prozent auf 85,9 Millionen zurückgegangen. Die Einnahmen stiegen in Folge der höheren Tarife um 8,3 Prozent. Der Verkauf des Flughafens in Gatwick und eine Eigenkapitalbeschaffung von £500 Millionen halfen der Firma dabei, ihre Schulden auf £8,58 Milliarden zu senken.