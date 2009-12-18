GB verbietet Steik

British Airways hat Unterstützung vom Hohen Gericht Grossbritanniens erhalten. Dieses hat den geplanten Streik der FlugbegleiterInnen verboten.

Die Airline erhielt gestern eine einstweilige Verfügung vom Hohen Gericht, die den geplanten 12-Tages Streik der Flight Attendants blockieren kann. Als Begründung nannte das Gericht Fehler bei der von Unite geführten Abstimmung über den Streik. Es stimmte dem Vorwurf der Geschäftsleitung zu, dass die Wahlen ungültig seien, weil rund 900 Beteiligte bereits davor eine freiwillige Entlassung akzeptiert hätten. Ohne deren Stimmen wäre die Wahl zur Niederlegung der Arbeit ab dem 22. Dezember 2009 nie mit 92,5 Prozent angenommen worden. Die Gewerkschaft reagierte mit dem Versprechen, die Diskussion sei noch nicht beendet. Die Leitung der British Airways müsse akzeptieren, dass es keine Lösungen ohne Verhandlungen gäben könne. Die Generalsekretären Derek Simpson und Tony Woodley sagten in einem Statement, angesichts der Stimmung bei den Flugbegleitern sei nicht damit zu rechnen, dass die Gefahr eines Streiks gebannt sei.