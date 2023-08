Heathrow meldet Cargozunahme

Der Flughafen London Heathrow hat im Dezember 20% mehr Cargo umgeschlagen als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Insgesamt wurden 120.000 Tonnen Frachtvolumen am Londoner Flughafen umgesetzt. Auch die anderen fünf Flughäfen der Betreiberin BAA konnten eine Zunahme des Cargovolumens von durchschnittlich 20 Prozent vermelden, Stansted sah ein Plus von 13,9 Prozent auf fast 16.000 Tonnen und Edinburgh verdoppelte ihr Volumen auf mehr als 2.000 Tonnen. BAA interpretiert die positive Entwicklung als Zeichen für die Erholung des Handelsmarktes in Grossbritannien. Das Cargovolumen für das ganze Jahr auf den Flughäfen der BAA sank jedoch um 7,7 Prozent auf 1,5 Milliarden Tonnen.