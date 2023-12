SunExpress fliegt für South African

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

SunExpress hat mit South African Airways (SAA) eine Absichtserklärung unterzeichnet, die Leasingkapazitäten für den kommenden Winter zu verdoppeln.

SunExpress soll den Betrieb der nationalen Fluggesellschaft Südafrikas in der Wintersaison 2024/2025 mit vier Flugzeugen unterstützen. Die Vereinbarung ist eine Ergänzung zum bestehenden sechsmonatigen Vertrag über die Bereitstellung von zwei Boeing 737-800 inklusive Wartungs- und Cockpitbesatzung, der im Oktober diesen Jahres geschlossen wurde. Max Kownatzki, CEO von SunExpress, und Prof. John Lamola, CEO von SAA, haben die Absichtserklärung am 14. Dezember im Rahmen einer gemeinsamen Presseveranstaltung in Johannesburg, Südafrika, unterzeichnet.

Zusätzlich zu den Plänen, die Anzahl der Damp-Lease-Flugzeuge in der Wintersaison 2024/2025 zu erhöhen, prüfen SunExpress und SAA derzeit weitere Möglichkeiten für eine mehrjährige, gegenseitige Kapazitätsunterstützung und eine erweiterte Zusammenarbeit in den Bereichen Wartung, Schulung und Vertrieb.

„Die Absichtserklärung unterstreicht unser Interesse, die erfolgreiche Partnerschaft mit SAA weiter zu vertiefen. Wir sind stolz auf das Vertrauen, das uns SAA mit der erneuten Absicht zur Zusammenarbeit entgegenbringt. Darauf wollen wir aufbauen, um eine starke, langfristige Partnerschaft zu entwickeln und in Zukunft noch mehr gemeinsame Chancen zu nutzen", sagte Max Kownatzki, CEO von SunExpress. „In den nächsten zehn Jahren werden wir unsere Flotte mehr als verdoppeln und bis 2033 auf 150 Flugzeuge ausbauen. Partnerschaften wie mit SAA ermöglichen es uns, unsere Flotte effizient zu nutzen und saisonbedingte Schwankungen auszugleichen.“

Auch Prof. John Lamola, CEO von SAA, begrüßte die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „SunExpress hat sich in den ersten Monaten als äußerst zuverlässiger Partner für uns erwiesen. Wir freuen uns daher sehr, dass diese wertvolle Partnerschaft nicht nur fortgesetzt, sondern auch um zusätzliche Flugzeuge für unsere Hochsaison 2024 erweitert wird. Die zusätzlichen Flugzeuge helfen uns, die wachsende Kundennachfrage zu bedienen und die weltweit begrenzte Verfügbarkeit von Flugzeugen besser zu bewältigen.“

Neue Verbindung nach Port Elizabeth

Im Rahmen des bestehenden Damp-Lease-Vertrags führt SunExpress täglich zwölf Inlandsflüge von Johannesburg nach Kapstadt und Durban durch. Seit dem 13. Dezember gibt es zusätzlich zwei tägliche Verbindungen vom OR Tambo International Airport in Johannesburg zum Chief Dawid Stuurman International Airport in Gqeberha (Port Elizabeth). Damit haben Reisende noch mehr Möglichkeiten, das faszinierende Land zu entdecken oder in der bevorstehenden Urlaubszeit möglichst flexibel Verwandte und Freunde zu besuchen.

SunExpress