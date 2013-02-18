Korean Air fliegt mit A380 nach Atlanta

Ab August 2013 wird Korean mit einem ihrer Airbus A380 dreimal in der Woche von Seoul nach Atlanta zum Hartsfield-Jackson International Airport fliegen.

Diese Strecke wird momentan in der Woche zehnmal durch eine Boeing 777 bedient, ab August sollen dann vorerst drei Flüge durch den A380 ersetzt werden und ab November wird voraussichtlich an jedem Tag zwischen Seoul und Atlanta ein Superjumbo verkehren. Die Flüge werden unter der Flugnummer Korean KE035 und Korean KE036 geführt. Für Atlanta wird es die erste regelmäßig bediente A380 Route. Korean Air hat bereits sechs A380 im Einsatz. Die Fluggesellschaft aus Südkorea hat ihre Superjumbos mit der niedrigsten Sitzplatzdichte ausgestattet, im Oberdeck befinden sich 94 Liegesitze in der Business Class, im Unterdeck finden 301 Economy Passagiere und 12 Fluggäste in der First Class Platz. Korean setzt mit diesem Layout auf die besser bezahlenden Premium Passagiere. Die A380 von Korean sind mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgerüstet. Korean hat zehn A380 gekauft.