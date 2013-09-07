Atlanta hat erste Airbus A380 Verbindung

Am 6. September 2013 konnte der Großflughafen Atlanta Hartsfield Jackson Airport den Airbus A380 von Korean Air feierlich begrüßen, der nun regelmäßig zwischen den Metropolen Seoul und Atlanta eingesetzt wird.

Diese Strecke wird momentan in der Woche zehnmal durch eine Boeing 777 bedient, ab dem 6. September werden nun vorerst drei Flüge durch den A380 ersetzt und ab November wird voraussichtlich an jedem Tag zwischen Seoul und Atlanta ein A380 Großraumflugzeug auf die Strecke geschickt. Die Flüge werden unter der Flugnummer Korean KE035 und Korean KE036 geführt. Für Atlanta ist es die erste regelmäßig bediente A380 Route.

Korean Air hat sieben A380 im Einsatz. Die Fluggesellschaft aus Südkorea hat ihre Superjumbos mit der niedrigsten Sitzplatzdichte ausgestattet, im Oberdeck befinden sich 94 Liegesitze in der Business Class, im Unterdeck finden 301 Economy Passagiere und 12 Fluggäste in der First Class Platz. Korean setzt mit diesem Layout ganz klar auf die besser bezahlenden Premium Passagiere. Die A380 von Korean sind mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgerüstet. Korean hat zehn A380 gekauft.