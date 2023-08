Sukhoi verkauft 54 Superjets

Anlässlich der Air Show Paris hat auch Sukhoi mehrere Abnehmer für ihre Flugzeuge gefunden.

In Le Bourget unterzeichnete die Flugzeugherstellerin einen Kaufvertrag für 24 der neuen Superjet 100 mit Avialeasing, einem russischen Investment Finanzunternehmen. Ausserdem schloss sie eine provisorische Vereinbarung zur Lieferung von dreissig Regionalflugzeugen an Malev Hungarian Airlines. Alle 54 bestellten Maschinen sollen ab 2011 ihren Besitzer wechseln. Sukhoi sagte, sie halte nun insgesamt 122 Aufträge für den SSJ100, der zurzeit noch im Zertifizierungsprozess steckt.Victor Novikov, Vize Präsident der Avialeasing sagte, die Erneuerungen der Flotten seien für die Airlines auch in harten Zeiten ein Muss.