Suchoi dementiert weitere Verzögerung

Kürzlich gab Aeroflot bekannt, dass sie ab dem 28. Dezember Flüge mit dem neuen Kurzstreckenjet SSJ anbieten werde, jetzt könnte sich das Debüt erneut verzögern.

Wie jedes andere neue Verkehrsflugzeugprojekt wird auch der neue Kurzstreckenjet aus dem Hause Suchoi durch Verzögerungen geplagt. An der russischen Luftfahrtmesse MAKS hiess es gestern, dass der erste Superjet 100 erst im nächsten Jahr ausgeliefert würde, geplant war die Erstauslieferung im Dezember 2009. Heute Mittwoch bekräftigte Suchoi an der MAKS anlässlich einer Präsentation ihres neuen Jets, dass der erste SSJ 100 noch in diesem Jahr ausgeliefert würde. Die Aussage über eine weitere Verzögerung im Programm machte UAC Chef Alexej Fjodorow, die Berichtigung brachte heute der Chef von Suchoi, Mikhail Pogosyan. Bleiben wir gespannt wer von beiden recht hat.