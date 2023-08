Star Alliance mit grossen Plänen für Afrika

Star Alliance beabsichtigt, ihre Präsenz in Afrika auszubauen und das Netzwerk des Kontinents zu stärken.

„In Afrika gibt es 305 Flughäfen und 900 Millionen Menschen, aber bis jetzt nur 16.000 Flüge in der Woche.“ sagte CEO Kaan Albrecht in Kairo im Rahmen der Aufnahme von EgyptAir (MS) in die Star Alliance. Mit EgyptAir in Norden und South Africa Airways im Süden, bieten neun weitere Star Mitglieder Flüge nach Afrika an. Star Alliance verfüge damit über gute Voraussetzungen, um den aufkommenden ökonomischen Interessen an Afrika gerecht zu werden, meinte Albrecht. Star Alliance hält nun 22 Prozent der Marktanteile in Afrika, gefolgt von SkyTeam mit 17 Prozent. Star prüft die Möglichkeit von Transferflügen mit MS und SAA nach Zentralafrika, um den Verkehr im Kontinent anzukurbeln. MS und SAA wollen beide ihre Flotte modernisieren.