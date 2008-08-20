Spanair MD-82 Maschine in Madrid verunglückt

Das Flugzeug der spanischen Airline, die zur SAS gehört, verunglückte heute am späten Nachmittag bei dem Startlauf in Madrid.

Über den Unglückshergang und Opferzahlen sind noch keine genauen Angaben erhältlich. Unterschiedlichste Berichte sprechen von 46 bis 146 Todesopfer. Die MD-82 der Spanair wollte in Richtung Kanaren starten und hatte 175 Personen an Bord.

Telefonnummer für Angehörige:

+34 800 400 200



Angabe von Spanair

Update 21. August 2008 Spanair Flug JK 5022