Southwest Airlines bei Frontier ausgeschieden

170 Millionen US Dollar hat Southwest Airlines für den Kauf von Frontier Airlines geboten, das ganze Angebotspaket wurde von der Konkursverwaltung abgelehnt.

An dem Preis ist es nicht gelegen. Southwest Airlines war nicht bereit bei ihrer bewährten Unternehmenskultur Abstriche zu machen, falls es zu einem Zuschlag gekommen wäre. Southwest Airlines stellte bei dem Angebot zur Bedingung, dass sich die wichtigsten Berufsverbände auf eine Zusammenführungsstrategie einigen können, bevor der definitive Zuschlag akzeptiert worden wäre. Bei Gesprächen zwischen den beiden Pilotenverbänden konnte trotz konstruktiven Diskussionen keine tragbare Lösung gefunden werden. Die Frontier Piloten waren nicht einverstanden, dass sie in der Senjoritätsliste bei Southwest Airlines hinten angestellt wären worden, falls der Handel zustande gekommen wäre. Gary Kelly, Geschäftsführer von Southwest Airlines, betonte, dass er einem Kauf von Frontier Airlines nur zugestimmt hätte, wenn er den vollen Rückhalt in seiner motivierten Belegschaft erfahren hätte und gratuliert Republic Airlines und Frontier Airlines zum Zusammengehen.