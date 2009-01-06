Piloten von Frontier Airlines ratifizieren Vertrag
06.01.2009 RK
Die Flugzeugführer von Frontier Airlines stimmten mit fast 85 Prozent den neuen Arbeitsverträgen zu. Die Verträge werden bis Ende 2011 gültig sein.In der Pilotenvereinigung von Frontier sind 600 Flugzeugführer organisiert. 454 Piloten haben ja gestimmt und 70 Piloten lehnten das neue Vertragswerk ab. Die Geschäftsleitung von Frontier Airlines zeigt sich zufrieden über das Resultat der Abstimmung. Die Führungskräfte sind erleichtert, dass ihre Flugzeugführer über die nächsten zwei Jahre ihren Teil zur Sanierung von Frontier beitragen werden. Die Verantwortlichen der Pilotengewerkschaft FALPA strichen hervor, dass sie an den Erfolg ihres Arbeitgebers Frontier Airlines glauben und bereit sind die Sanierung unter Chapter 11 mitzutragen. Link: Frontier Airlines Haben Sie die aktuellste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen?