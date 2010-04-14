Republic schliesst Frontier/Midwest zusammen

Republic Airways Holdings gab gestern bekannt, dass sie Midwest Airlines und Frontier Airlines unter dem Brand von Frontier vereinen wolle.

Republic Airways Holdings gab gestern bekannt, dass sie Midwest Airlines und Frontier Airlines unter dem Brand von Frontier vereinen will.

Der Zusammenschluss soll bis Oktober 2011 abgeschlossen sein. CEO Bryan Bedford sagte, es sei eine emotionale Angelegenheit für alle Betroffenen. Beide Marken seien stark, aber Frontier habe die stärkere Identität und Brand Präferenz, erklärte er. Als Republic die Airlines im letzten Jahr kaufte, sagte sie, beide würden unabhängig bleiben. Die neuen Pläne sehen die Lancierung von zehn neuen Destinationen ab Denver und fünf neue Routen ab Milwaukee vor, sowie eine Zunahme der Kapazität um sieben Prozent im laufenden Jahr. Frontier/Midwest erhalten eine gemeinsame Website und dasselbe Vielfliegerprogramm.





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