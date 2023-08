Skyguide erreicht Bestmarke in Pünktlichkeit

Im letzten Jahr hat skyguide 93 Prozent aller Flüge pünktlich abfertigen können, dies ist eine Bestleistung.

Täglich 3380 Flüge oder 1,24 Millionen im gesamten Jahr kontrollierte die Flugsicherungsstelle. Dies entspricht einem Wachstum von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ist ein Rekordwert. 93 Prozent der Flüge konnten ohne Verspätung abgewickelt werden, dies ist eine erhebliche Verbesserung zum Jahr 2007. Die Verkehrsentwicklung verlief nicht linear sondern nahm ab Oktober um neun Prozent ab, nachdem sie in den ersten zwei Monaten noch ein starkes Wachstum verzeichnet hatte, dann aber stabil geblieben war. Die um rund ein Drittel pünktlichere Abwicklung des Verkehrs ist unter anderem auf die getroffenen Massnahmen zur Kapazitätserhöhung zurückzuführen und auch die flexiblere Nutzung der zur Verfügung stehenden Kapazität und die Verbesserung des Personalbestands in Zürich trugen zur erhöhten Pünktlichkeit bei. Skyguide ist verantwortlich für die Flugsicherung in der Schweiz und in einem Teil des angrenzenden ausländischen Luftraumes.