Skyguide meldet Verkehrszahlen 2009

Im Jahr 2009 lag die Anzahl der von skyguide kontrollierten Flüge bei 1,15 Millionen, das sind insgesamt 7,2 Prozent weniger als im Vorjahr mit 1,24 Millionen. Die Pünktlichkeit erreichte einen neuen Rekord.

Der Verkehrsrückgang sowie die von der skyguide getroffenen Massnahmen zur Kapazitätserhöhung führten zu einer historisch einmalig hohen Pünktlichkeit: 2009 wurden 95 Prozent aller Flüge ohne Verspätung abgewickelt.

Deutlicher Verkehrsrückgang

Das Jahr 2009 ist geprägt von einem markanten Verkehrsrückgang als Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Mit durchschnittlich 3143 kontrollierten Flügen pro Tag und einem Tageshöchstwert von 3792 (am 10. Juli 2009) liegt das Verkehrsaufkommen 2009 deutlich unter dem Niveau des Vorjahres mit 3380 kontrollierten Flügen pro Tag und einem Höchstwert von 4153 Flügen (am 27. Juni 2008). Das Verkehrsvolumen liegt auch Ende 2009 unter den Werten des Vorjahres und lässt damit noch keine allgemeine Trendwende erkennen.

Flugbewegungen in allen Bereichen im Minus

Die Anzahl Flugbewegungen ist eine schlüssige Kennziffer, um die Arbeitsbelastung einer Flugsicherungsstelle zu bestimmen. Insgesamt betrachtet war der Verkehrsrückgang sowohl in den Bezirksleitstellen Zürich und Genf (-7.9%), die den Verkehr innerhalb der Luftstrassen (En-Route) kontrollieren, als auch bei den An- und Abflugkontrollen (-6.1%), die die An- und Abflüge am Flughafen leiten, zu spüren. Der Transitverkehr, der die Mehrheit der Flugbewegungen in den Bezirksleitstellen ausmacht, hat etwas stärker unter der Krise gelitten als der nationale Flugverkehr. Die von der skyguide kontrollierten Landesflughäfen verzeichneten beide einen Verkehrsrückgang, wobei Genf aufgrund des spürbaren Einbruchs bei der Business Aviation etwas stärker betroffen ist als Zürich.

Flugbewegungen Vergleich



2009 2008 08 / 09 Bezirksleitstellen Genf 621 902 686 941 - 9.5% Zürich 758 188 812 149 - 6.6%















Total Bezirksleitstellen 1 380 090 1 499 090 - 7.9% An- und Abflüge Bern Belp 11 953 12 343 - 3.2% Buochs 1 510 1 606 - 6.0% Donaueschingen 1 498 1 606 - 3.0% Friedrichshafen 17 221 18 589 - 7.4% Genf 161 516 175 863 - 8.2% Grenchen 4 917 4 867 + 1.0% Les Eplatures 1 489 1 685 - 11.6% Lugano Agno 9 561 10 118 - 5.5% Sitten 4 591 5 147 - 10.8% St.Gallen Altenrhein 9 436 9 598 - 1.7% Zürich 249 588 262 629 - 5.0%















Total An- und Abflugkontrolle 473 280 503 989 - 6.1%

Pünktlichkeit auf historischem Höchststand

Skyguide wickelte 2009 95 Prozent des täglichen Flugverkehrs pünktlich ab, das sind rund 30 Prozent weniger verspätete Flüge als im Vorjahr. Dieses gute Ergebnis ist zum einen in Zusammenhang mit dem Verkehrsrückgang, zum anderen mit den von der skyguide eingeführten Massnahmen zur Kapazitätserhöhung zu sehen. So wurden unter anderem die Massnahmen zur Rekrutierung von Flugverkehrsleitern weiter intensiviert. 2009 verzeichnete die skyguide eine Spitzenauslastung bei der Ausbildung. Insgesamt befanden sich 123 Flugverkehrsleiter im Ausbildungsprozess, 28 Flugverkehrsleiter haben die Ausbildung abgeschlossen. Die Optimierung der Abläufe im Betrieb sowie die flexiblere Nutzung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten haben ebenfalls zu diesem guten Ergebnis beigetragen.

Kapazitätserhöhung für zukünftige Verkehrszunahme

Die skyguide unternimmt weitere Anstrengungen zur Erhöhung der Kapazität, um den prognostizierten Verkehrszuwachs ohne Einbussen bei der Pünktlichkeit bewältigen zu können. Denn auch wenn der Verkehr kurzfristig zurückgeht, ist längerfristig mit einem Wachstum zu rechnen. Im Dezember 2009 wurde der obere Luftraum über der Westschweiz neu organisiert. Dadurch kann die skyguide rund 10 Prozent mehr Kapazität anbieten. Im Laufe des Jahres 2010 folgt die Neuaufteilung des oberen Luftraums über dem östlichen Teil der Schweiz, die ebenfalls zu einem spürbaren Kapazitätsgewinn führen wird.

