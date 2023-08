Singapore Airlines baut den Sommerflugplan aus

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage erhöht Singapore Airlines für den Sommerflugplan die Anzahl einiger ihrer Flugverbindungen.

Flüge mit dem Airbus A380 werden auf Los Angeles ausgeweitet. Flugnummer SQ12-11 wird ab dem 27. März 2011 die Strecke Singapur-Tokio(Narita)-Los Angeles mit dem Superjumbo anbieten. Momentan kommt auf der Route ein Flugzeug des Typs Boeing 747-400 zum Einsatz. Los Angeles wir das achte Flugziel sein, das mit einer A380 ab Singapur angeflogen wird. Wie bereits angekündigt, plant Singapore Airlines für den Sommerflugplan die Einführung einer neuen Verbindung mit der Flugnummer SQ68-67 nach Sao Paulo in Brasilien über das spanische Barcelona. Sao Paulo wird das erste Ziel der Fluggesellschaft in Südamerika sein. Die neue Verbindung unterliegt der Zustimmung der brasilianischen Behörden. Auf ausgewählten Strecken zwischen Singapur und Zielen in Nordasien, Westasien und Europa werden ebenfalls die Flugverbindungen erhöht. Die Strecke Singapur-Taipeh wird um vier wöchentliche Verbindungen auf 18 Flüge pro Woche erhöht. Die zusätzlichen Flüge werden unter der Flugnummer SQ880-881 durchgeführt. Der Abflug aus Singapur erfolgt um 1:30 Uhr, die Landung um 6:15 Uhr. Der Rückflug verlässt Taipeh um 7:30 Uhr und erreicht Singapur um 11:55 Uhr. Mit den neuen Flügen kann die Strecke morgens, mittags und abends bedient werden. Die Flugfrequenz zwischen Singapur und Male auf den Malediven wird ebenfalls erhöht. Flug SQ462-461 wird dreimal pro Woche durchgeführt. Der neue Tagesflug startet in Singapur um 9:50 Uhr und erreicht Male um 11:15 Uhr. Der Rückflug verlässt Male um 12:30 Uhr und landet in Singapur um 20:15 Uhr. Mit der bereits bestehenden täglichen Verbindung, die nachts durchgeführt wird, erhöht sich Anzahl der Flüge auf zehn pro Woche. Osaka in Japan wird mit vier zusätzlichen Flügen bedient. Somit erhöht sich die Anzahl der Flüge von zehn wöchentlichen Flügen auf zwei tägliche Verbindungen.

Die Verbindungen zwischen Singapur und Athen, sowie zwischen Singapur und Rom, werden ab Ende Juni 2011 bis Oktober 2011 von bisher zwei Flügen pro Woche auf drei Flüge pro Woche erhöht.