SilkAir schränkt Expansionspläne ein

SilkAir, eine Einheit der Singapore Airlines, will ihre Expansionspläne in Asien für das nächste Jahr zurückstufen.

Die Umweltkatastrophen im Frühling dieses Jahres hätten die Nachfrage auf ihren China und Myanmar Strecken stark beeinflusst, so die Airline. Man habe die Vergrösserung der Kapazität für 2009 von den ursprünglich geplanten 8-10 auf 5-7 Prozent herunter gesetzt. SilkAir rechnet aber weiterhin mit einem starken Wachstum der asiatischen Reisebranche. Die Airline betreibt zurzeit 15 Airbus A320 und hat noch elf Maschinen davon in Auftrag. Ausserdem hält sie 9 weitere Kaufoptionen für die A320, hat jedoch noch nicht darüber entschieden, ob sie diese im nächsten Jahr beanspruchen soll. SilkAir konnte im 2. Quartal einen Gewinn von US$ 7,1 Millionen erzielen, was eine Verbesserung des Vorjahresresultates um 79% bedeutet.