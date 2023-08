Seitenleitwerk für Thai A380 zur Endmontage bereit

Anfangs November ist das Seitenleitwerk des ersten Airbus A380 Superjumbos für Thai Airways in Toulouse für die Endmontage eingetroffen, der erste A380 von Thai trägt die Produktionsnummer MSN087.

Anfangs November ist das Seitenleitwerk des ersten Airbus A380 Superjumbos von Thai Airways in Toulouse für die Endmontage eingetroffen, der erste A380 von Thai trägt die Produktionsnummer MSN087.