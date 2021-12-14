Salzburg ist in die Wintersaison gestartet

Lufthansa Airbus A319 in Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

British Airways läutet mit London Heathrow die Wintersaison 2021-2022 am Flughafen Salzburg ein. Zahlreiche weitere Airlines folgen, verspricht der Airport.

Mit der Erstlandung am 10. Dezember 2021 des langjährigen Premiumpartners British Airways startet der Salzburger Flughafen voller Zuversicht und optimistisch in die Wintersaison. Ab sofort wird der britische National-Carrier Salzburg mehrmals wöchentlich mit der englischen Hauptstadt London verbinden. „Endlich können wir die Vorboten der bevorstehenden Wintersaison 2021/2022 mit British Airways in Salzburg willkommen heißen. Mit London Heathrow startet British Airways die für Salzburg so wichtige Schisaison“, so Flughafenprokurist Christopher Losmann. „Nach dem Komplettausfall der letztjährigen Wintersaison und den herausfordernden letzten Monaten, freuen wir uns auf viele Besucher aus ganz Europa. Die Fluganmeldungen unserer Airline-Partner stimmen uns dabei durchaus optimistisch wenngleich die Entwicklungen weiterhin ganz stark von der Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen abhängen,“ so Losmann weiter. Überpünktlich landete heute die erste British Airways Maschine in diesem Jahr um 09:40 Uhr am Salzburg Airport. Nach dem Landeverbot für Flieger aus Großbritannien (21.12.2020) pausierte die British Airways Flugverbindung von Salzburg nach London 357 Tage, das letzte Flugzeug vor dem Verbot brachte am 17. Dezember noch die letzten Fluggäste nach Großbritannien zurück.

Aber auch für „Kälteflüchtlinge“ hält das Flugprogramm ab Salzburg einiges bereit. Schnee gegen Sonne und Strand tauschen? Mit der Lufthansa-Tochter Eurowings können Passagiere ab Salzburg bis in den Mai hinein nach Teneriffa und Gran Canaria reisen. Auch Ägypten steht hoch im Kurs.

Eurowings fliegt Fluggäste ab Salzburg direkt ans Rote Meer, nach Hurghada. Ganzjährig warme Temperaturen bietet zudem Dubai. Mit flydubai geht es ab Salzburg direkt in die Stadt der Superlative. Wer nicht Dubai als Enddestination anstrebt, kann im Codeshare über das Drehkreuz eines der größten Flughäfen der Welt zahlreiche Länder im weltweiten Streckennetz der Emirates entdecken. Ob ein Urlaub auf den Malediven, den Seychellen oder in Sri Lanka – nach einem kurzen Zwischenstopp in Dubai sind diese malerischen Topdestinationen schnell erreicht.

Die deutschen Metropolen Berlin, Düsseldorf, Hamburg oder Köln sind bereits seit Längerem wieder gut an Salzburg angebunden. Eurowings und easyJet bringen Fluggäste mehrmals wöchentlich zu den wichtigen deutschen Städten. Lufthansa verbindet Salzburg zudem bis zu dreimal täglich mit Frankfurt – und über das internationale Drehkreuz weiter zu spannenden Reisezielen auf der ganzen Welt. Auch mit Turkish Airlines, die mehrmals wöchentlich nach Istanbul fliegt, können Fluggäste auf zahlreiche Weiterflugmöglichkeiten zurückgreifen.

Mit Amsterdam hat der Flughafen Salzburg den nächsten großen HUB im Flugprogramm. Transavia fliegt mehrmals pro Woche in die niederländische Hauptstadt oder auch nach Rotterdam und Eindhoven. Neben British Airways (London Heathrow) fliegen auch easyJet (London Gatwick) und Ryanair (London Stansted) in die britische Hauptstadt. Ab Jänner 2022 wird von BA Cityflyer zudem der London City Airport angeboten. Neuer Airlinepartner mit neuer Destination ist flyr, der Salzburg mit Oslo verbindet! Die maritime norwegische Hauptstadt lockt mit zahlreichen Museen und Kultureinrichtungen. Abgerundet wird das Flugprogramm im Winter mit der Flugverbindung in die isländische Hauptstadt Reykjavík, die von Icelancair und Play angeboten wird.

Flughafen Salzburg