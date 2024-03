SWISS wird ausgezeichnet

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

SWISS wurde bei den diesjährigen World Travel Awards zur Gewinnerin in den Kategorien Europe’s Leading Airline First Class 2024 und Europe’s Leading Airline to Asia 2024 gekürt.

Bei der diesjährigen 31. Ausgabe der World Travel Awards belegte Swiss International Air Lines (SWISS) gleich in zwei Kategorien den ersten Platz. Überzeugt hatte die führende Airline der Schweiz mit ihrem SWISS First Produkt in der Kategorie «Europe’s Leading Airline – First Class 2024». In dieser Sparte wurde SWISS bereits zum dritten Mal mit dem renommierten Preis ausgezeichnet. Gewinnerin ist SWISS erstmalig in der Kategorie «Europe’s Leading Airline to Asia 2024».

Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer (CCO) von SWISS:

Wir sind äusserst erfreut und stolz, gleich in zwei Kategorien der World Travel Awards 2024 bei den Touristikexpertinnen und -experten und unseren Fluggästen überzeugt zu haben. Diese Auszeichnungen spornen uns an, unser hochwertiges Produkt immer weiter zu verbessern, um unsere Position als führende Premium Airline Europas in Zukunft weiter auszubauen.

Höchster Komfort und attraktive Verbindungen

Reisende in der SWISS First kommen vom Check-in bis zur Ankunft an ihrer Destination in den Genuss höchsten Komforts. So haben Fluggäste die Möglichkeit, nach dem Priority Check-in vor ihrem Abflug in den exklusiven First Class Lounges von SWISS zu verweilen. An Bord können sie in den komfortablen First Class Fauteuils erstklassige Gourmetmenüs geniessen und nach der Ankunft in Zürich werden Gäste der SWISS First persönlich an der Flugzeugtüre abgeholt. SWISS bietet als einzige Fluggesellschaft eine First Class auf all ihren Langstreckenflügen an, so auch auf ihrem umfassenden Angebot nach Asien. Im Sommer 2024 wird SWISS ab ihrem Drehkreuz in Zürich insgesamt 50 wöchentliche Flüge nach Bangkok (Thailand), Delhi (Indien), Hong Kong (China), Mumbai (Indien), Seoul (Südkorea), Shanghai (China), Singapur und Tokyo (Japan) anbieten.