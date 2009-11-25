Airbus A400M absolviert erste Rolltests

Airbus Military tastet sich beim A400M Militärtransporter langsam zum Erstflug vor, nach den Triebwerkstandläufen beginnen nun die Rollversuche.

Airbus Military tastet sich beim A400M Militärtransporter langsam zum Erstflug vor, nach den Triebwerkstandläufen beginnen nun die Rollversuche.



Am Montag, dem 23. November 2009, hat der A400M nach weiteren Triebwerkstests, die teilweise mit voller Leistung gefahren wurden, erste Roll- und Bremsversuche durchgeführt. Bei den ersten Rolltests wurde der Fokus auf das Steuerverhalten beim Rollen gelegt, dabei wurde eine Rollgeschwindigkeit von 20 Knoten erreicht. Die den Bremsen wurde neben dem normalen System auch das Notfallsystem überprüft, die Testserie nahm rund 90 Minuten in Anspruch. Die Testpiloten waren mit dem Steuerverhalten der Maschine zufrieden, sogar das Rückwärtsrollen mit Hilfe des Umkehrschubs wurde geprobt. Vor dem Erstflug werden jetzt noch die Startrollversuche und Startabbrüche bei hohen Geschwindigkeiten folgen.