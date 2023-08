Airbus A400M im Fokus

Der problembehaftete Militärtransporter A400M bleibt weiter im Kreuzfeuer der Kritik, jetzt wird im Management rotiert.

Als Strategiechef wird bei Airbus Military neu Rafael Acedo eingesetzt und Miguel Angel Morell rückt an seinen Posten als Chef Entwickler. Antonio Caramazana rückt nach als Leiter der Militärgeschäfte von Airbus Military und Jaime Perez-Guerra bekommt den Chefposten als Kommunikationsverantwortlichen. Die Bekanntgabe dieser Rochaden kommen nicht überraschend, denn Ende Woche treffen sich die europäischen Grossauftraggeber zu einer Sitzung, die unter anderem den A400M Transporter zum Thema haben wird. Airbus Military muss auch auf der operativen Führungsebene zeigen, dass sich im stark verspäteten A400M Programm etwas bewegt. Eine Lösung oder eine Programmbeschleunigung kann man mit solchen Schachzügen freilich nicht herbeizaubern, beruhigend wirken sie jedoch allemal. Wo steht nun das A400M Programm eigentlich? Natürlich kurz vor dem Erstflug, der von der Fachwelt wie von Airbus Military um den Jahreswechsel erwartet wird. Als Hauptproblem beim A400M Programm gilt das komplexe Turboprop Triebwerk mit seinen beiden gegenläufigen Propellern, in diesem Bereich bereitete die elektronische Steuerung Kopfschmerzen bei den Entwicklern. Die neuste Software für die FADEC Steuerung wurde nun auf dem Lockheed C130 Hercules auf einwandfreies Funktionieren getestet, sodass den ersten TP400-D6 Triebwerk Testläufen auf dem Prototypen MSN001 nichts mehr im Wege stehen sollte. Die ersten Prüfläufe am A400M sind im November geplant. Nach dem erfolgreichen Abschluss aller Groundtests werden dann die Rollversuche vorgenommen, die wiederum erfolgreich abgeschlossen werden müssen, bevor der MSN001 zum lang ersehnten Jungfernflug abheben darf. Für den Erstflug des A400M muss übrigens auch die EASA (European Aviation Safety Agency) ihren Segen erteilen. Für das Testflugprogramm plant Airbus Military vier Testflugzeuge ein.