SIA wechselt fehlbares A380 Triebwerk aus

Am 25. Juli 2011 musste nach dem Start in Singapur an einem Airbus A380 von Singapore Airlines ein Rolls Royce Trent 900 Triebwerk abgestellt werden, das Triebwerk musste ausgewechselt werden.

