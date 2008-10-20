S7 mustert russische Flugzeuge aus

Die S7 Airlines hat entschieden, 35 Flugzeuge ihrer Flotte aus dem Betrieb zu nehmen, um mit der zurückgegangenen Passagiernachfrage fertig zu werden.

Die S7 Airlines hat entschieden, 35 Flugzeuge ihrer Flotte aus dem Betrieb zu nehmen, um mit der zurückgegangenen Nachfrage fertig zu werden.