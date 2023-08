Ryanair steigt ganz auf Online Check-In um

Europas grösster LCC Ryanair will bis Ende Jahr seine Check-In Schalter an den Flughäfen schliessen und auf Online Check-Ins umsteigen.

Damit sollen Kosten gespart werden. „Wir werden nur noch eine Gepäckabgabestelle bedienen, alles andere findet online statt,“ sagte CEO Michael O’Leary. Heute nutzten schon 75 Prozent der Passagiere den Online Check-In Dienst. Die Einsparungen würden an die Kunden weitergegeben. Es wird zwar zu Entlassungen kommen, Ryanair nutzt an den Flughäfen aber viel fremdes Personal, was die Folgen abschwäche.