Etihad kauft Airbus A350 Frachter

Etihad Airways Airbus A350F (Foto: Airbus)

Laut dem europäische Flugzeugbauer Airbus hat Etihad Airways einen Kaufvertrag über sieben A350 Frachtflugzeuge finalisiert.

Dieser Auftrag wurde während der Singapore Air Show bekanntgegeben und konnte nun unter Dach und Fach gebracht werden.

Der Airbus A350F Vollfrachter basiert auf dem Airbus A350-1000 Passagierflugzeug und verfügt über eine maximale Nutzlast von 109 Tonnen. Die nonstop Reichweite gibt Airbus bei dieser Beladung mit 10.000 Kilometern an.