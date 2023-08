Royal Jordanian mit Verlust

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete die jordanische Fluggesellschaft einen Verlust von 3,1 Millionen Dinar (4,39 Millionen US Dollar).