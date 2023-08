Rostock-Laage kooperiert mit TÜV Akademie

Gemeinsam mit der TÜV Rheinland Akademie Berlin startet der Flughafen Rostock-Laage (RLG) ab sofort eine Kooperation für Schulungen in den Bereichen Luftsicherheit und Luftfrachtsicherheit.

Aufgrund wachsender Anforderungen durch Verordnungen der EU besteht aktuell ein erhöhter Bedarf zur Ausbildung von qualifiziertem Personal im Bereich der Personen- und Frachtkontrollen. Auch im gewerblichen Bereich außerhalb von Flughäfen sind Schulungsanforderungen für Sicherheitsbeauftrage erforderlich, welche durch das Lehrpersonal der RLG zurzeit deutschlandweit geschult werden. Jährlich werden von der TÜV Rheinland Akademie mehr als 12.000 Veranstaltungen aus 72 Themenbereichen und über 2.500 Referenten weltweit angeboten, die umfassende Lösungen für jeden Qualifizierungsbedarf bieten. Im Rahmen dieser Kooperation werden zurzeit Luftsicherheitskräfte in einer zweimonatigen Schulung für den neuen Regionalflughafen Kassel-Calden ausgebildet. Mit der vorhandenen Infrastruktur und seinen Einrichtungen eignet sich der Verkehrsflughafen Rostock-Laage besonders für die praktische Ausbildung von Fachleuten im Bereich Flughafenabfertigung, -sicherheit und -operations. „Wir freuen uns sehr, dass der Flughafen Rostock-Laage nun Partner der TÜV Rheinland Akademie ist. Ein renommierter Partner, der in der Bildungsbranche einen hohen Marktanteil hat und durch seine hohen Qualitätsanforderungen größte Anerkennung genießt“, so Carsten Herget, Geschäftsführer des Flughafens Rostock-Laage. „Darüber hinaus ist es schön zu sehen, wie wir mit unserem Know-how einen Flughafen wie Kassel-Calden unterstützen können, der sich noch in der Aufbauphase befindet.“ Flughafen Rostock Laage