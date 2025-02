Reisetipp von Air Astana

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Wer einen Einblick in die spannende Geschichte und Kultur des neuntgrößten Landes der Welt erlangen möchte, sollte das Nationalmuseum der Republik Kasachstan direkt am Unabhängigkeitsplatz der kasachischen Hauptstadt Astana besuchen.

Zusammen mit anderen Sehenswürdigkeiten wie dem Palast der Unabhängigkeit, der Pyramide von Frieden und Eintracht, der Hazrat-Sultan-Moschee sowie der Nationalen Universität der Künste bildet es ein beeindruckendes architektonisches Ensemble. Mit seinen rund 74.000 Quadratmetern ist es zudem das größte Museum in Zentralasien.

Wer das Nationalmuseum betritt, blickt zunächst einem riesigen, von der Decke hängenden goldenen Steinadler in die Augen. Das nationale Symbol Kasachstans, welches auch auf der Flagge zu finden ist, heißt gemeinsam mit einer Statue des ehemaligen Präsidenten Nursultan Nasarbajew die Besucher willkommen.

Nationale Schätze in zahlreichen thematischen Ausstellungshallen

Das 2014 eröffnete Nationalmuseum umfasst insgesamt 18 Ausstellungsräume, die von der Antike bis zur Gegenwart reichen. Als bedeutendstes archäologisches Exponat gilt der Goldene Mann, ein Saka Krieger aus dem 3. oder 4. Jahrhundert vor Christus, dessen Grab mit einer außergewöhnlichen Menge Goldschmuck und Waffen ausgestattet war.

Der Rundgang beginnt idealerweise in der Hall of Astana, die der Geschichte der Millionenmetropole gewidmet ist. Genau wie die anderen Themensäle setzt auch dieser auf den Einsatz modernster Technologien wie eine Leinwand für visuelle Beiträge oder interaktive Ausstellungselemente. Fotos, Artefakte und Archivdokumente unter anderem zur Sowjetzeit liegen als stille Zeugen der Stadtgeschichte hinter den Vitrinen. In der Hall of Traditional Culture of Kazakhs erfahren Besucher mehr über die Traditionen und Bräuche des Landes und entdecken historische Kleidungsstücke, Schmuck, Teppiche sowie Alltagsgegenstände der Nomaden. Kunstinteressierte kommen in der Hall of Modern Art auf ihre Kosten. Die große Sammlung zeitgenössischer Werke aus dem späten 20. und frühen 21. Jahrhundert stellt Arbeiten bedeutender kasachischer Künstler aus.

Das Nationalmuseum der Republik Kasachstan ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher haben die Möglichkeit, an einer Führung teilzunehmen oder sich einen Audioguide auszuleihen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 700 Tenge, rund 1,30 Euro. www.nmrk.kz/en/

Direktflüge in die kasachische Hauptstadt

Air Astana fliegt täglich nonstop ab Frankfurt am Main nach Astana. Tickets können im Reisebüro, telefonisch bei Air Astana unter +49 (0)69 – 770 673 022 oder online auf www.airastana.com gebucht werden.

Air Astana bietet zudem attraktive Stopover für alle an, die von Astana aus zu weiteren Zielen in Kasachstan, Zentralasien oder Fernost reisen, aber auch die Stadt kennenlernen möchten. Eine Übernachtung in einem Stadthotel kostet im Rahmen von MyStopover 19 US-Dollar inklusive Transfer zum Hotel und Frühstücksbuffet.