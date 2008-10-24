Ryanair schliesst Valencia Hub per sofort

Der irische LCC Ryanair sagte heute, dass er seinen Hub in Valencia wegen mangelnder lokaler Unterstützung geschlossen habe.

Die in Valencia angelegten USD 140 Millionen werden nun an eine andere Basis des Netzwerks bewegt.

Die Ryanair Flugbasis in Valencia wurde erst 2007 eröffnet und brachte der Region einen massiven Tourismusaufschwung. Ryanair war bereit, ihr Engagement in der Region noch zu erweitern. Da aber die örtlichen Behörden lieber die wenig einbringende lokale Fluggesellschaft Air Nostrum unterstützten, zieht sich Ryainair nun zurück.