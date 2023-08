Regierung soll Entwicklung alternativen Treibstoffs unterstützen

United Airlines CEO Glenn Tilton verlangt nach Krediten, Garantien und Subventionen von Seiten der Behörden, um die Entwicklung von alternativen Treibstoffen voran zu treiben.

Anlässlich der Generalversammlung der Commercial Aviation Alternativ Fuels Initiative sagte Tilton, die amerikanische Regierung spiele eine kritische Rolle beim Versuch, biologischen Treibstoff kommerziell zugänglich zu machen. Die Bereitstellung von US$25 Millionen durch das US Dept. Of Agriculture wurde dankend angenommen, Tilton wies jedoch daraufhin, dass die gesamten Investitionen weit über US$25 Millionen betragen müssen. Er nannte drei Gründe, weshalb Airlines Alternativen zum konventionellen Treibstoff benötigen: Erstens müsse man den Rohölproduzenten eine Konkurrentin vorsetzen, um die Willkür bei den Preisen einzudämmen, zweitens müsse die Versorgung sichergestellt und drittens die Umweltbelastung durch die Airline Industrie reduziert werden. Zuvor hatte der Geschäftsführer der FAA Randy Babbitt eine Verbesserung der Treibstoffeffizienz um elf Prozent in den letzten vier Jahren bei den amerikanischen Airlines gemeldet. Die FAA rechnet mit einem weiteren Sprung um 30 Prozent bis 2025.