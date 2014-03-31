World Airways ist bankrott

World Airways musste am Donnerstag, den 27. März 2014, aus finanziellen Gründen den Flugbetrieb einstellen.

Nach 68 Betriebsjahren musste die renommierte Charterflugunternehmung World Airways den Flugbetrieb einstellen. Die Airline hat sich 1951 auf den Transport von US-amerikanischen Truppen spezialisiert und musste sich im November 2013 unter Chapter 11 begeben. Hauptgrund für den Bankrott sind die Sparanstrengungen des US Verteidigungsministeriums und die abflachende Transportnachfrage US-amerikanischer Truppen. World Airways gehört zu der Global Aviation Holdings Gruppe, die auch North American Airlines betreibt. Durch die Insolvenz von World Airways verlieren 325 Arbeitnehmer ihre Stelle, darunter 109 Piloten und 146 Flugbegleiter.