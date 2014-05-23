Mit Flybe von Hamburg nach Birmingham

Die britische Fluggesellschaft Flybe bietet ab dem kommenden Winterflugplan eine neue Linienverbindung von Birmingham nach Hamburg an.

Ab dem Winterflugplan wird Flybe von Montag bis Sonntag einmal im Tag von Birmingham nach Hamburg verkehren. Eingesetzt wird eine Maschine vom Typ Embraer 175 mit 88 Sitzplätzen. Zuletzt war Flybe bis September 2012 am Hamburg Airport vertreten, damals ebenfalls mit der Verbindung nach Birmingham. Im Rahmen einer Expansion an der Flybe Basis in Birmingham wird diese Strecke nun wieder neu aufgelegt. „Wir freuen uns über das Engagement von Flybe in Hamburg“, sagt Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport. „Die Nachfrage nach Flugzielen in Großbritannien ist traditionell groß. Wir sind daher sicher, dass die Verbindung gut angenommen wird.“ Großbritannien gehört für Hamburg Airport zu den stärksten internationalen Märkten. Im vergangenen Jahr gab es zwischen der Hansestadt und den britischen Destinationen 930.000 Passagiere.