Qatar vermehrt Flüge nach Muscat

Qatar Airways, eine der schnellst wachsenden Airlines der Welt, hat die Erweiterung ihres Angebots nach Muscat angekündigt.

Die in Doha beheimatete Fluggesellschaft sagte, sie erwarte, dass die Zahl der Touristen in der Golfregion trotz weltweiter Krise ansteigen werde. Qatar, die für dieses Jahr mit einem Anstieg der Passagierzahlen um 35 Prozent auf 12 Millionen rechnet, legte ihre Pläne zur Erweiterung des Angebots zwischen Doha und Muscat von 15 auf 21 wöchentliche Flüge ab dem 29. März anlässlich einer Konferenz dar. Die zuversichtliche Prognose zeige das Vertrauen der Airline in das Wachstum des Omanischen Marktes, so Regional Manager Ali Abdul Khaliq. Qatar bedient zurzeit 83 Destinationen weltweit und hat einen ehrgeizigen Expansionsplan aufgestellt, wonach das Netzwerk auf 110 Städte erweitert, und die Flotte 110 Flugzeuge stark werden soll.