Swiss mit leicht besseren Passagierzahlen

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Januar 2012 1,190 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 1,4 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Januar 2012 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 1,7 Prozentpunkte auf 3,576 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich lediglich um 0,6 Prozentpunkte auf 2,695 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei unbefriedigenden 75,4 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,8 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste die Swiss im Januar 2012 einen Rückgang von drei Prozentpunkten auf 107 Millionen Fracht Tonnen Kilometer hinnehmen.