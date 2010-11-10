Swiss legt im Oktober zu
10.11.2010 RK
Mit der Lufthansa Tochter Swiss flogen im Berichtsmonat Oktober 1,334 Millionen Fluggäste, was gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 4,5 Prozent entspricht.Die Swiss hat ihr Angebot saftige 9,2 Prozentpunkte auf 3,165 Milliarden Sitzplatzkilometer angehoben, die Nachfrage konnte den Ausbau absorbieren und stieg um 9,6 Prozent auf 2,739 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich leicht um 0,3 Prozent auf solide 86,5 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte Swiss um 20,4 Prozent auf 118 Millionen verkaufte Tonnenkilometer zulegen, hier lag die Frachtauslastung bei 55,4 Prozent.