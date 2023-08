Swiss legt weiter zu

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Dezember 2011 1,247 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresdezember einer Zunahme von 5,8 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Dezember 2011 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 6,3 Prozentpunkte auf 3,571 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich lediglich um 3,4 Prozentpunkte auf 2,788 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei unbefriedigenden 78,1 Prozent und verschlechterte sich somit um 2,2 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste die Swiss im Dezember 2011 einen Rückgang von 1,5 Prozentpunkten auf 119 Millionen Fracht Tonnen Kilometer hinnehmen. Im 2011 konnten Swiss und Edelweiss 16,361 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von acht Prozentpunkten.