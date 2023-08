TransAsia kauft Verkehrsflugzeuge von ATR

Die taiwanesische TransAsia Airways hat an der Farnborough Air Show den Kauf von acht ATR 72-600 und einem zusätzlichen Vorkaufsrecht auf eine Maschine dieses Typs bekanntgegeben.

ATR beziffert den Wert dieser Bestellung inklusive der Option auf 210 Millionen US Dollar. Die erste ATR 72-600 dieses Auftrages soll im Jahr 2014 ausgeliefert werden und die letzte Maschine dieser Bestellung wird 2017 an TransAsia gehen. Die Kabine der ATR 72-600 von TransAsia wird für 72 Passagiere ausgelegt sein. Die Fluggesellschaft aus Taiwan will mit den neuen Maschinen ihre neun älteren ATR 72-500 ablösen. Die Airline betreibt neben neun ATR 72-500 auch acht Maschinen aus der A320 Familie.