Qantas senkt Gewinnerwartungen

Qantas Airways hat ihre Gewinn Einschätzung für das nächste Jahr nach unten angepasst und will weitere Kapazitätskürzungen vornehmen.

Die australische Airline erwartet neu einen Rückgang des Gewinns vor Steuern um 60% auf rund US$ 327 Millionen bis Juni 2009. Trotz tieferer Ölpreise rechnet Qantas mit um 476,13 Millionen höheren Treibstoffkosten als letztes Jahr. Neben den letzten Kapazitätskürzungen will die Airline auf das Leasing von zwei A330-200 Flugzeugen verzichten und alle geplanten Wachstumsaktivitäten innerhalb Australiens auf Eis legen. Gemäss Angaben der IATA sind die Umsätze im Business- und First Class Segment im September um 8% zurückgegangen, am schwersten war Asien davon betroffen.