FedEx ist Kundenliebling

FedEx Corp. wurde heute zur Nummer Eins unter den Express Lieferdiensten bezüglich der Kundenzufriedenheit gewählt.

Ausserdem schnitt sie bei einer Umfrage der University of Michigans American Customer Satisfaction Index (ACSI) unter 81 Unternehmen im ersten Quartal am besten ab. Cary Pappas, Präsident des FedEx Kundendienstes glaubt, die Kundenzufriedenheit stehe im direkten Zusammenhang mit der Zufriedenheit der Mitarbeitenden. FedEx wurde heute bereits zum zwölften Mal in Folge zur kundenfreundlichsten Airline gewählt. ACSI ist die einzige nationale, branchenübergreifende Qualitätsmesserin des ökonomischen Outputs der USA. Sie beurteilt die Firmen aufgrund der Kundenerwartungen, Qualität, Höhe und Bereitwilligkeit zur Rückerstattung.

