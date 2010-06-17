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FedEx meldet Gewinn

17.06.2010 PSEN
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FedEx hat ein gutes Jahr hinter sich: der Express Lieferservice verbucht Ende Mai einen Jahresgewinn von US$1,18 Milliarden.

Trotz einem Rückgang der Einnahmen um zwei Prozent auf US$34,73 Milliarden, verbesserte sich die Firma gegenüber dem Vorjahr nochmals, damals hatte sie US$98 Millionen Profit vermelden können. Die Aufwände sanken um sechs Prozent auf US$32,74 Milliarden, hauptsächlich dank einem Rückgang der Treibstoffkosten auf US$3,1 Milliarden. Das Jahr endete mit einer starken Leistung: im vierten Quartal stiegen die Einnahmen um zwanzig Prozent auf US$9,43 Milliarden an. Das Nettoeinkommen betrug US$419 Millionen. Vorsitzender, Präsident und CEO der Firma sagte, man erwarte eine weitere Verbesserung bei den Einnahmen und den Gewinnen.

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