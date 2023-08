Qantas gibt Liefertermin für den Airbus A380 bekannt

Am 19. September 2008 erhält nun auch die australische Airline Qantas einen Airbus A380.

Auf Singapore Airlines und Emirates, folgt nun Qantas.

nimmt Qantas ihren ersten Airbus A380 in Empfang. Der Airbus A380 startet seinen Jungfernflug von Toulouse aus über Singapur nach Sydney.

Der erste kommerzielle Flug wird am 20. Oktober 2008 von Melbourne nach Los Angeles stattfinden. Zwischen Sydney und Los Angeles startet die Verbindung am 24. Oktober 2008. Insgesamt werden 20 Airbus A380 an Qantas ausgeliefert werden.

Ab Anfang 2009 werden laut Qantas Executive General Manager John Borghetti schrittweise die verbindungen von Sydney nach London über Singapur eingeführt werden.